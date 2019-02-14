Нальчик, 14 февраля, 2019, 12:02 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии задержано семь грузовых автомобилей, в которых пытались перевезти 180 тонн этилового спирта. Контрольные мероприятия провели на территории республики 11 и 12 февраля сотрудники МВД и Росалкогольрегулирования по СКФО. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, спирт пытались перевезти под видом лекарственных препаратов.

Fsrar.ru Спирт

Фармацевтическая субстанция (этанол крепостью 95%) была произведена московской компанией — ООО «Константа-Фарм М», как следует из этикеток на 10-литровых канистрах, которыми под завязку заполнены все семь большегрузов. При этом у правоохранителей есть основания полагать, что данную жидкость планировали использовать в качестве сырья для производства нелегального алкоголя.

Об этом говорит то, что сведения о производстве и обороте данной продукции не были зафиксированы в ЕГАИС. В настоящее время машины вместе со спиртом находятся под арестом, проводится административное расследование.

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Стоит отметить, что в Кабардино-Балкарии не один год ведется системная борьба с производством левого алкоголя. Сообщалось не раз о выявлении цехов и целых заводов по производству фальсифицированной продукции. Так, в апреле 2018 года в городе Прохладный был обнаружен склад, где хранились в бочках готовые к розливу более 540 тыс. литров коньячных дистиллятов и коньяков. Были также найдены около 20 тысяч бутылок готовой продукции с этикетками известных марок.

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