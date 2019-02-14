Вашингтон, 14 февраля, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Иранская фотожурналистка Ялда Моайери осудила использование президентом США сделанной ей фотографии в твите, где Дональд Трамп критикует иранских лидеров.

Цитата со страницы Дональда Трампа в Twitter Обращение Трампа

11 февраля по случаю 40-й годовщины Исламской революции Трамп написал в твиттере на английском и фарси:

«40 лет коррупции. 40 лет репрессий. 40 лет террора. Режим в Иране произвел только 40 лет неудач. Многострадальный иранский народ заслуживает гораздо более светлого будущего».

Твит был снабжен фотографией иранской студентки, которая бежит на фоне дыма, правой рукой закрывая лицо шарфом, а левую подняв вверх. Моайери сняла это фото в 2017 году перед Университетом Тегерана во время серии протестов. На своей странице в Instagram она пишет?

«Я не могла раскрыть свою личность в течение шести месяцев, потому что думала, что, будучи известна как фотограф, могу попасть в неприятности. Но теперь раскрываюсь, потому что важно показать ситуацию в Иране в ясной и прозрачной форме.

Для меня было бы большой честью, если бы этот образ стал символом свободы во всем мире. Но то, что президент Трамп использует его без моего разрешения в твите на персидском языке, является большим позором для меня и вызывает у меня глубокую печаль.

Из-за его политики я, моя семья и мои друзья вынуждены жить под санкциями, которые разрушают нашу жизнь. Наша валюта потеряла 70% своей стоимости. Мы все стали бедными. Даже если бы я мог финансово позволить себе поехать в Америку финансово (а я не могу), чтобы навестить своего отца, я не смогла бы поехать, поскольку он наложил запрет на поездки на иранцев, о которых, как он говорит, так глубоко заботится. Это изображение показывает мой народ и сделано для моего народа, им не должны злоупотреблять эти люди в Вашингтоне».

В интервью изданию ABC фотограф заявила, что не возражает с юридической позиции:

«Я говорю с моральной точки зрения, которая все исходит из моего личного опыта и социальной ответственности, в которую я верю».

Как сообщало ИА REGNUM, США вновь ужесточили санкции против Ирана. Под американские санкции попали девять иранских граждан и две иранские компании. Санкции введены из-за их сотрудничества с Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР). Кроме того, попавшие в американские черные списки подозреваются в кибератаках.

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