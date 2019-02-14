Москва, 14 февраля, 2019, 11:54 — ИА Регнум. В России тренд на повышение фискального бремени и снятия с себя ряда социальных обязательств со стороны государства очевиден, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель АНО «Институт региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

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«Делается это потому, что руководство страны не готово решиться на реформы, а формирующаяся модель государственного капитализма с крупными монополиями ущербна», — пояснил эксперт.

Комментарии Орешкина и других членов правительства о повышении пенсионного возраста призваны внести в общество некую стабильность. Дескать все, в ближайшие годы ситуация ухудшаться не будет.

«Однако, во-первых, эти дискурсивные практики не отменяют самой тенденции, а она очевидна. А, во-вторых, уровень доверия в обществе к заявлениям российских чиновников на низком уровне», — высказал своё мнение Михайличенко.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью газете «Ведомости» заявил, что до 2036 года в России повышение пенсионного возраста не планируется.

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