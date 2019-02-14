Ярославль, 14 февраля, 2019, 11:28 — ИА Регнум. В Ярославле ресурса Осташинского кладбища хватит на полтора года. Об этом заявила заместитель директора департамента архитектуры и земельных отношений мэрии города Марина Очагова на заседании комиссии в муниципалитете, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Кладбище

Обеспокоенность ресурсом кладбища высказали депутаты.

«Кладбища хватит примерно на полтора года, в зависимости от того, как быстро оно будет заполняться», — сказала Марина Очагова.

Городские власти никак не могут найти место под новое кладбище. Помощь в этом хотели оказать власти региона. Для этого планировалось обменять землю под кладбища не бывшее здание администрации Кировского района. Однако сделка сорвалась. Причины этого не называются. Площадь Осташинского кладбища уже была расширена в 2018 году, но больше делать этого нельзя — оно и так уже приближается к жилым домам.

По словам Очаговой, мэрия продолжает искать место для кладбища. Рассматриваются 4 земельных участка за пределами города.