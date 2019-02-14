Москва, 14 февраля, 2019, 11:22 — ИА Регнум. В здании министерства иностранных дел РФ обнаружен мужчина без признаков жизни. По предварительным данным, погибший — 68-летний сотрудник внешнеполитического ведомства.

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Уточняется, что речь может идти о работнике Департамента по вопросам нераспространения и контроля вооружения Олеге Кривове, сообщает РЕН ТВ.

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Тело мужчины обнаружила уборщица в туалете на 19-м этаже здания, где и находится отдел, в котором работал скончавшийся. Следов насильственной смерти на теле нет.

По предварительным данным, мужчина скончался из-за скоротечного сердечного приступа.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года также от сердечного приступа скончался 62-летний чрезвычайный и полномочный посол России в Судане Миргаяс Ширинский. Смерть дипломата наступила во время плавания в бассейне в резиденции посла в Хартуме.