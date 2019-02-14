Москва, 14 февраля, 2019, 11:01 — ИА Регнум. «Алита: Боевой ангел» (16+)

Цитата из к/ф «Капернаум». реж Надин Лабаки. 2018. Ливан, Франция, США Нищие дети

Далекое и не очень прекрасное будущее. После великой войны человечество разделилось. Одни живут в парящем в небесах счастливом городе, удел других — полная трудностей и опасностей жизнь внизу, куда из благополучного мира сбрасывают только отбросы. Но бывают и исключения. Однажды доктор Идо, занимающийся починкой киборгов, находит на свалке девушку-киборга, от которой осталось совсем немного. Доктор дает ей новое тело, а на апгрейды она зарабатывает сама, сражаясь на арене — оказывается, что девушка, получившая имя Алита, лучше всего умеет делать именно это. Почему — она не помнит, прошлое скрыто во тьме. Но, судя по всему, когда-то она жила в Городе…

Фантастический боевик режиссера Роберта Родригеса снят по культовой манге 90-х Gunnm, созданной Юкито Кисиро.

«Айка» (16+)

Жизнь гастарбайтера в чужом городе — совсем не сахар, особенно если ты одинокая женщина. Москва слезам не верит, и Айка выживает, как может. С новорожденным ребенком на руках выжить кажется совсем нереальным, и женщина оставляет его в роддоме. Но от своей тоски ей не избавиться так просто…

Актриса из Казахстана Самал Еслямова получила за роль в фильме Сергея Дворцевого приз Каннского кинофестиваля.

«Капернаум» (18+)

У юного ливанца Зейна большая семья, только это его совсем не радует, ведь ему и его братишкам и сестричкам, которым он потерял счет, часто попросту нечего есть. Его жизнь напоминает ад, и он не может понять, за какие грехи в него угодил. Когда он, наконец, попадает в тюрьму, то подает в суд на своих родителей. Он считает преступлением то, что его произвели на свет…

Большинство ролей в фильме ливанского режиссера Надин Лабаки сыграны непрофессиональными актерами — голодными и неграмотными детьми, лишенными всяких надежд на будущее.

«Пилигрим» (16+)

Однажды возне дома благополучной и обеспеченной женщины обнаруживают бесцельно шатающегося человека в капюшоне, который не похож на обычного бомжа. Он не помнит своего прошлого, но зато почему-то помнит о прошлом хозяйки дома такие вещи, которые она сама предпочла бы не вспоминать. К тому же оказывается, что за странным «пилигримом» охотятся весьма опасные люди…

Триллер снял режиссер Александр Баршак.

«Отрыв» (16+)

Не обязательно быть таким уж отчаянным адептом экстремального спорта, чтобы оказаться в смертельной опасности. Герои молодежного триллера Тиграна Саакяна просто решили встретить Новый год небанально — в вагончике канатной дороги на горном курорте, а потом съехать по трассе на лыжах и сноубордах. Но беда подстерегала их вовсе не на крутой лыжне. Внезапно обесточенный вагончик завис над пропастью, и ребята оказались в ловушке…

«Святая Агата» (18+)

Мэри совсем не святая, прямо скажем, да и за монашку ее вряд ли кто бы принял. Она живет на бегу, занимаясь мошенничеством, вовремя делая ноги оттуда, где наследила, но внезапная беременность заставляет ее искать пристанище. Что может быть лучше женского монастыря-убежища? Изобразить раскаявшуюся овечку, пустить пару слезинок… Но вскоре Мэри понимает, что попала вовсе не в мирную овчарню, а как бы не в волчью стаю. Похоже, что в этом укромном месте вершат изуверский культ, если не поклоняются самому дьяволу…

«Ужастик» от Даррена Линна Боусмана, режиссера второй, третьей и четвертой «Пилы».

"Громкая связь» (16+)

Что делать, если собралась большая компания, но всем скучно, а просто напиваться как-то тупо? Не в подкидного дурака же играть! Семеро друзей решают сыграть в забавную игру: поставить свои телефоны на громкую связь, а все входящие эсэмэски зачитывать вслух. Они были уверены, что знают друг друга, как облупленных, но судьба приготовила им серию сюрпризов.

Отечественный ремейк «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе снял режиссер Алексей Нужный («Я худею»).

«Семь ужинов»

Что делать, когда отношения трещат по швам, и развод уже не маячит на горизонте, а навис над плечом и заглядывает в тарелку за ужином? Правильно, продолжать ужинать! Сделать каждый ужин совершенно незабываемым и непохожим на другой, в надежде, что романтическая искра, которая уже почти совсем скрылась под пеплом уныния и раздражения, разгорится вновь, и заполыхает пламя прежней любви. Но на все про все только семь попыток…

Романтическую комедию к Дню влюбленных снял режиссер Кирилл Плетнев.

«Честный человек» (18+)

Парижанин Абель, герой романтической драмы Луи Гарреля твердо намерен вернуть свою бывшую возлюбленную, которая недавно овдовела. На этом пути ему предстоит преодолеть множество самых неожиданных препятствий. Похоже, Абель угодил даже не в любовный треугольник, а в сложный многоугольник…

«Тетрадь дружбы Нацумэ»

Обычный японский старшеклассник Такаси Нацумэ видит духов-ёкаев и призраков и совершенно их не боится. Ведь у него есть волшебная Тетрадь Дружбы (что, как ни крути, гораздо лучше, чем Тетрадь Смерти)! Но однажды в тихом городке появляется зловредный призрак, крадущий воспоминания, и Нацумэ вместе с друзьями, земными и потусторонними, приходится вступить с ним в борьбу…