Калуга, 14 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Комитет по экономической политике калужского регионального парламента единогласно поддержал проект закона, устанавливающий меры поддержки граждан, чьи права были нарушены при участии в строительстве многоквартирных домов. Об этом 14 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области

Zskaluga.ru На заседании комитета по экономической политике

Документом предусматривается бесплатное предоставление таким гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ области Ивана Тележенко, в настоящее время областным законом предусмотрены меры поддержки пострадавших соинвесторов. Вместе с тем, его действие не распространяется на жителей региона, инвестировавших денежные средства в многоквартирные дома, строительство которых не начиналось или разрешение на строительство которых не выдавалось. В Калужской области насчитываются 20 таких граждан.