Киншаса, 14 февраля, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Более 100 детей в Демократической Республике Конго (ДРК) скончались вследствие вспышки кори в 2018 году. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

(сс) Feed My Starving Children Дети Африки

Эпидемия кори усугубилась из-за эпидемий холеры и эболы в ДРК, сообщила миротворческая миссия ООН Monusco 13 февраля.

В январе было зафиксировано более семи тысяч заболеваний корью, 137 из них были с летальным исходом.

Более 80% смертей было зафиксировано среди детей до пяти лет. Эксперты сообщают, что вспышка была вызвана недостаточной вакцинацией, плохими медицинскими условиями и недостатком питания. Плохие условия безопасности в регионе, где вооруженные боевики терроризируют местных жителей, мешают борьбе с болезнью.