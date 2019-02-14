Калуга, 14 февраля, 2019, 10:52 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов в рамках дискуссии на панельной сессии «Система всеобщего лекарственного обеспечения — залог достижения национальной цели» в Сочи 13 февраля заявил о целесообразности внедрения в стране системы лекарственного возмещения, которая позволит не только льготникам, но и другим категориям граждан получать возмещение финансовых средств, израсходованных на лекарства, назначенные врачом.

Admoblkaluga.ru Министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов выступил на дискуссии в Сочи

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, по мнению главы регионального Минздрава, данное нововведение может значительно повысить качество и доступность медицинской помощи, особенного жителям села. По словам министра, Калужская область готова стать пилотным регионом проекта.

Напомним, в настоящее время в России доступ к бесплатным лекарствам по рецепту врача имеют только граждане с социальными льготами или страдающие определенными заболеваниями. Внедрение всеобщей системы лекарственного обеспечения позволит снизить осложнения заболеваний и сократит использование более дорогостоящих видов медицинской помощи.