Майкоп, 14 февраля, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Делегация Адыгеи под руководством главы республики Мурата Кумпилова представляет инвестиционный потенциал региона на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2019», сообщили ИА REGNUM 14 февраля в пресс-службе главы РФ. Также в состав делегации вошли представители органов законодательной, исполнительной власти, муниципальных образований, бизнес-сообщества.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на инвестиционном форуме в Сочи

Делегация республики привезла на форум целый пакет инвестиционных предложений, сформировано 67 инвестиционных площадок. Особое внимание уделено развитию создаваемых в Адыгее парковых зон — их инвестиционная привлекательность заключается в льготных условиях аренды земельных участков с готовой инженерной и энергетической инфраструктурой.

В рамках форума у представителей Адыгеи намечен целый ряд важных встреч. Так, запланирована встреча с почетным консулом Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани для обсуждения дальнейших перспектив сотрудничества между Италией и Адыгеей. Планируются переговоры главы Адыгеи с руководством ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти А» (ИКЕА) по вопросам реализации проекта «Строительство и реконструкция Семейного Торгового Центра «МЕГА Адыгея». Состоятся переговоры с руководством АО «ВетроОГК» и АО «НоваВинд», которые реализуют проект по строительству ветропарка, а также встречи с другими инвесторами.

«Мы делаем ставку на продуктивный диалог власти и бизнеса. В этом направлении уже добились определенных успехов — создали благоприятный климат для инвесторов и гибкую нормативно-правовую базу. Сегодня Адыгея открывает широкое поле для инвестиционного сотрудничества. Перспективы мы связываем с промышленностью, энергетикой, агропромышленным комплексом, туризмом. Предлагаем инвесторам использовать кластерный подход. Соответственно сформированы и наши инвестпредложения. Мы готовы к эффективному сотрудничеству. Результаты этой работы станут ясны уже в ходе самого форума», — отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи уже принял участие в круглом столе на тему: «Развитие электросетевого комплекса субъектов РФ в эпоху глобальных технологических изменений». Одним из центральных событий форума станет пленарное заседание с участием председателя правительства Российской Федерации. Всего в программе форума запланировано 55 мероприятий по трем тематическим направлениям: региональная политика, деловой климат в России, социальная повестка.

Отметим, официально Российский инвестиционный форум в Сочи открывается сегодня, 14 февраля, ожидается участие председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Между тем, фактически РИФ уже начал свою работу накануне — форумом «Здоровое общество. На пути к цели 80+», а также Днем молодежного предпринимательства.