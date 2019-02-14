Благовещенск, 14 февраля, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Небогатая семья из Амурской области попыталась стать участником программы «Дальневосточный гектар». Людям выдали участки, они стали заниматься на них фермерством. А вскоре выяснилось, что участки — чужие, у них уже есть собственник, который отсудил землю. Теперь бывшие владельцы гектаров оказались в долгах — им предстоит возмещать судебные издержки. Чиновники, как всегда, ни при чём. Они предлагают людям новые ДВ-гектары. Но люди больше с этой программой связываться не хотят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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Семья Коваленко из Амурской области, как рассказало ИА «Амур. Инфо», одна из первых оформила дальневосточные гектары. Глава семьи, Андрей Коваленко, многодетный отец, работает пожарным. Жена — домохозяйка. Денег в семье постоянно не хватало. А когда заработала программа «Дальневосточный гектар», супруги Коваленко решили, что это выход. Работы жители села Новопетровка никогда не боялись. Взяли шесть гектаров, начали сажать картофель, продавали его, бизнес понемногу шёл в гору — картошка в Приамурье очень вкусная. Позже взяли в кредит картофелекопалку, культиватор.

Планы были грандиозные, семья думала, что наконец-то выберется из нищеты, сможет что-то дать своим детям. Купили теплицу, планировали построить дом, провести электричество…

Но радовались супруги Коваленко недолго — всего три года.

Через три года местный фермер Дмитрий Булавин заявил, что земля, на которой работают Коваленко, — его. И отсудил гектары.

Теперь семья Коваленко должна возместить судебные издержки — 8 000 рублей. Для них это — немалые деньги.

Чиновники в местной администрации пожимают плечами и рассказывают, что земля якобы на момент передачи Коваленко не была поставлена на кадастровый учёт, или свою работу некачественно выполнили землеустроители. Чиновники называют ситуацию «юридической коллизией», обещают оспорить решение суда, но предлагают семье Коваленко, оставшейся с семенным картофелем, буренками, техникой, кредитами и долгами, взять новые ДВ-гектары.

Фермер Дмитрий Булавин утверждает, что чиновники лукавят, говорит, знали они, что земля находится в процессе оформления.

Всего фермер Булавин отсудил у несчастных приамурских гектарщиков 15 гектаров земли. Пострадали сразу шесть семей.

Семья Коваленко больше связываться со злосчастной программой по выделению бесплатных ДВ-гектаров не хочет:

«Участки свободные есть. Но нет гарантий, что опять всё не повторится. Я возьму землю, начну работать, а потом придёт дядька и скажет — это моё!» — считает Андрей Коваленко.

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Как сообщало ИА REGNUM, программа по выделению бесплатных земельных участков на Дальнем Востоке за три года действия обросла большим количеством скандалов. В ЕАО мужчина, вырубивший лес под строительство, стал фигурантом уголовного дела, едва не угодив за решетку на четыре года. Он отделался штрафом в 170 тыс. рублей. На Сахалине семья продала всё, включая жильё, чтобы освоить ДВ-гектар. Они хотел построить на выделенном гектаре дом. Но уже после того, как всё было оформлено, а строительство начато, власти «обнаружили» на гектаре залежи песка. Песок лежит там миллионы лет, но раньше чиновники его не видели. Семья вынуждена была судиться. Глава семьи стал ещё и фигурантом уголовного дела.

Подобных случаев очень много.

Между тем главный идеолог ДВ-гектара полпред президента в ДФО Юрий Трутнев продолжает настаивать на том, что это прекрасная программа. В качестве главного аргумента полпред привёл тот факт, что нигде так быстро не оформляют землю. Но, как видим, оформляют-то быстро, только вот судиться людям приходится очень долго.

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Из 188,4 млн свободных дальневосточных гектаров за всё время действия программы выдано в пользование порядка 47 тыс. Преимущественно берут землю дальневосточники. Своего главного предназначения — наполнить ДФО людьми — программа не выполнила. Опрос, проведенный ИА REGNUM, в котором приняли участие более 37 тыс. граждан изо всех регионов РФ, показал, что люди прекрасно осведомлены об этой программе, но ехать на Дальний Восток за куском земли не планируют.