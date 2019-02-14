Москва, 14 февраля, 2019, 10:21 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за оскорбление избирателей предполагает штрафы до 50 тыс. рублей для нерадивых чиновников и парламентариев. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, это следует из внесенных в Госдуму депутатами от КПРФ поправок в КоАП.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Предлагается дополнить КоАП статьей «Оскорбление избирателей», предусматривающей административное наказание для должностных лиц в виде штрафа в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, либо дисквалификацию на срок до трех лет.

Ответственность распространяется исключительно на должностных лиц, замещающих государственную или муниципальную должность, либо находящихся на государственной или муниципальной службе.

Наказывать предполагается за «явное неуважение к гражданам РФ и (или) публичное отрицание обязанности государства по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека».

Ранее один из авторов законопроекта депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ) заявлял, что максимальный штраф предполагается в размере 30 тыс. рублей.