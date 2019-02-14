Курган, 14 февраля, 2019, 10:06 — ИА Регнум. В Курганской области до 2020 года, в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза, в многоквартирных домах необходимо заменить 385 лифтов. Но в Зауралье запланирована замена менее половины необходимого, так как данный вид работ не учтён региональной программой. И это стало дополнительной финансовой нагрузкой на Региональный фонд капитального ремонта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Курганской областной думы.

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В 2018 году было заменено 100 лифтов, в 2019 году планируется заменить ещё 69. Остальные 216 лифтов не известно на какие средства придётся менять.

Члены комитета по экономической политике Курганской облдумы заслушали информацию руководителей Регионального фонда капитального ремонта, что согласно регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов ТР ТС 011/2011», до 2020 года все лифты, введенные в эксплуатацию до принятия этого техрегламента (то есть до 15.02.2013 года) и отработавшие 25 лет, должны быть модернизированы или заменены. Исполнение данного регламента в Курганской области под вопросом.

«Необходимо найти в этом вопросе «золотую середину». Не правильно сосредоточивать сейчас все усилия фонда только на вопросах замены лифтов. Дома нуждаются в комплексном капремонте — это и фасады, и крыши, и подвалы и так далее. Наверное, не обязательно во всех случаях менять лифты, можно их ремонтировать там, где это возможно. Средства необходимо тратить максимально эффективно», — заявил заместитель председателя областной думы Евгений Кафеев.

Отметим, что по информации некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» по итогам 2018 года собираемость взносов на капитальный ремонт на территории Зауралья составила 91%. В лидерах — Курган, Шадринск, Лебяжьевский, Куртамышский и Варгашинский районы. Средняя собираемость взносов за период с начала возникновения обязанности по их уплате, с декабря 2014 года по декабрь 2018 года, составила 89,4%.