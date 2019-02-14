Доха, 14 февраля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Немецкая теннисистка Анжелика Кербер одержала победу над представительницей Эстонии Анетт Контавейт во втором круге турнира в Дохе. Встреча, продолжавшаяся 1 час 21 минуту, завершилась со счётом 6:1, 7:6 (7:3).

Basheer Tome Теннисный матч

Кербер допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, две ошибки на подаче и два брейка.

В четвертьфинале турнира Кербер сыграет с представительницей Чехии Барборой Стрыцовой.

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