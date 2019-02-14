Москва, 14 февраля, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Законопроект о наказании парламентариев и чиновников за оскорбление избирателей внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом сообщил депутат Сергей Казанков (КПРФ). Такая мера будет сдерживать чиновников и народных избранников в высказываниях, надеются авторы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«Этим законопроектом мы восполняем пробел. Когда оскорбили всех избирателей разом — такой ответственности нет. Предлагаем такой законопроект», — сказал Казанков.

Прокурор при обращении сможет возбудить административное дело и привлечь чиновника или депутата.

«Он получит штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей или дисквалификацию на период до трех лет», — пояснил депутат.

При этом, заверил один из авторов, наказываться будут только чиновники, депутаты и члены Совфеда.

«На журналистов, блогеров и граждан она не распространяется», — указал он.

«Будем наказывать людей, которые не уважают свой народ, своих избирателей. Будем прививать любовь к народу», — заключил Казанков.

В последнее время ряд чиновников в регионах отличились резонансными высказываниями. Позже некоторые лишились своих постов.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о наказании за оскорбление госсимволов.