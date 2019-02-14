Черногорск, Хакасия, 14 февраля, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Коммунальная авария в Черногорске, оставившая без тепла более 16 тысяч горожан, до сих пор не устранена. Глава Хакасии Валентин Коновалов принял решение вернуться в республику из Сочи, куда он отправился для участия в Российском инвестиционном форуме.

R-19.ru Устранение аварии в Черногорске

«Вчера (13 февраля — ИА REGNUM ) мной было принято решение о возвращении в Республику. Сегодня первым доступным рейсом я вылетаю в Абакан, чтобы на месте контролировать ход восстановительных работ в Черногорске», — написал Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, работы на месте повторного порыва магистрального трубопровода продолжались и ночью. Аварию устраняют порядка 30 человек, 10 единиц техники:

«Рабочей бригаде пришлось полностью заменить поврежденный участок трубы».

В настоящее время производятся сварочные и восстановительные работы непосредственно на аварийном участке магистрали. В рамках ЧС развёрнуто пять пунктов временного пребывания.

Коновалов пояснил, что большую часть жилого фонда, отапливаемого центральной котельной, перевели по резервной схеме на обслуживание котельной «Южная». Если в квартирах фиксируется критически низкая температура, горожанам предлагают обращаться на горячую линию.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, выполнен слив теплоисточника в 72 многоквартирных домах. Это сделано для того, чтобы избежать разморозки системы отопления. Приостановлена работа пяти детсадов и двух общеобразовательных учреждений.

«Вопрос об эвакуации населения не стоит», — заверили при этом власти Хакасии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Черногорске 13 февраля произошла серьёзная коммунальная авария. Без тепла в морозы (13 февраля было минус 24 градуса) остались более 16 тысяч человек.

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Под отключение попали более 200 многоквартирных домов и 29 социально значимых объектов.