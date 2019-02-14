Тверь, 14 февраля, 2019, 09:28 — ИА Регнум. Тверская область принимает участие в деловой программе Российского инвестиционного форума в Сочи, официальное открытие которого состоится 14 февраля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, делегацию региона возглавил губернатор Игорь Руденя. В рамках деловой программы представители региона примут участие в пленарном заседании, которое проведёт председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Пресс-служба правительства Тверской области Стенд Тверской области на инвестиционном форуме в Сочи

«В этом году мы позиционируем Тверскую область как территорию развития современной высокотехнологичной промышленности. На форуме представлены предприятия, которые уже работают на территории региона и которые начинают свою деятельность», — рассказал Игорь Руденя, комментируя планы по участию Тверского региона в форуме.

Тверскую область на форуме в Сочи в этом году представляют инновационные компании региона. В их числе — научно-производственный концерн «Барл», который специализируется на разработке, внедрении и эксплуатации систем навигации, безопасности, охраны и мониторинга транспорта, космических, авиационных и наземных комплексов управления подвижными объектами, обработке аэрокосмической видеоинформации, создании геоинформационных систем федерального, регионального и ведомственного значения. На стенде компании будет представлен высокодетальный космический аппарат дистанционного зондирования Земли.

Технологии автоматизации в образовании и медицине, решения в области виртуальной и дополненной реальности представит на форуме группа компаний Complex Systems, которая занимается созданием и внедрением информационных систем. В том числе — учебно-виртуальный комплекс «Mentor Medicus» и сервис защищенного распространения видео-360, платформу, позволяющую авторам обеспечить защиту размещаемых материалов.

Напомним, в 2018 году предприятия Тверской области ПАО «Электромеханика», ЗАО «Хамильтон Стандард — Наука», ГК «Эксмаш», ООО «СТАН» представили на форуме образцы техники и оборудования. Был проведен ряд встреч с бизнес-партнерами, обсуждались перспективы сотрудничества в разных отраслях.