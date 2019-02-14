Бор, Нижегородская область, 14 февраля, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Металлургический завод «Красная Рамень», отработавший на нижегородском рынке 95 лет, может избежать банкротства. Налоговая служба, выступившая истцом в деле о несостоятельности, заявила ходатайство об отложении рассмотрения обоснованности претензий «в целях мирного урегулирования спора». Слушания иска перенесены на 15 апреля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

Напомним, ООО «Металлургический завод «Красная Рамень» специализируется на производстве целого ряда металлургической продукции, в том числе корпусных деталей, деталей для судовых энергетических установок, корпусов для кранов и приборов, а начинало предприятие свой трудовой путь с выпуска цепей. Завод был основан в 1923 году, базируется в деревне Завражное (городской округ Бор) на территории АО «Красный Якорь», которое возглавляет спикер Нижегородской думы Дмитрий Барыкин. Директором ООО является совладелец предприятия Алексей Горбашкин (доля — 33,3%). Также в числе совладельцев Наталья Казачук (доля — 33,3%), Игорь и Александр Тихомировы (по 33,3 и 0,01% соответственно).

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В рядах учредителей имеются существенные разногласия. В ноябре 2018 года Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск Александра и Игоря Тихомировых к ООО о признании недействительным (ничтожным) решения общего собрания участников ООО МЛЗ «Красная Рамень», но спор был прекращён, не начавшись, — спустя несколько дней после подачи претензий истцы отозвали иск.

Помимо этого, 20 февраля 2019 года суд начнёт рассмотрение иска ООО, Натальи Казанчук, Алексея Горбашкина к Александру Тихомирову о взыскании 24 535 732,95 рубля неких убытков. Известно, что в дело уже привлечён свидетель — бывший работник завода, который на судебном допросе объяснил, что «в соответствии с приказом генерального директора ООО МЛЗ «Красная Рамень» от 09.08.2018 года №5/08/18 был включен в состав наблюдателей за ходом проведения инвентаризации, однако 17.08.2018 на проходной ООО МЛЗ «Красная Рамень» не был допущен на территорию завода для участия в работе инвентаризационной комиссии». Других подробностей по делу пока неизвестно.

Также в суде второй инстанции продолжается рассмотрение спора об исключении участников из общества. Истцами выступали Александр и Игорь Тихомировы, ответчиками — Наталья Казанчук, Алексей Горбашкин. В ноябре 2018 года суд отказал в удовлетворении требований, но истцы обжалуют решение, слушания назначены на 18 февраля 2019 года. В рамках данного спора стали известны некоторые подробности деятельности старейшего борского завода.

«Как следует из искового заявления, 18.07.2018 года состоялось внеочередное общее собрание участников общества с ограниченной ответственностью Металлургический завод «Красная Рамень», оформленное протоколом №3/18 от 18.07.2018 года, на котором принято решение о досрочном освобождении Тихомирова А. В. от занимаемой должности генерального директора и назначении генеральным директором Горбашкина Алексея Викторовича. По мнению истцов, собрание проведено с нарушениями, так как отсутствовало извещение истцов и нотариальное удостоверение решения, а последствия смены директора выразились в принятии решения большинством работников общества об увольнении, в остановке деятельности предприятия, в невыполнении обязательств перед контрагентами и, как следствие, в увеличении задолженности предприятия с целью создания его мнимой неплатежеспособности и последующей несостоятельности. По мнению истца, допущенные нарушения являются основанием для исключения ответчиков из состава участников общества», — отмечалось в материалах дела.

Данные доводы истцов суд не убедили, и в удовлетворении претензий было отказано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иск о банкротстве ООО «Металлургический завод «Красная Рамень» подала налоговая служба в конце ноября 2018 года, выставив в качестве обоснования долг почти в 4 млн рублей. Слушания несколько раз откладывались, в этот раз заседание также перенесли.

«В ходе судебного заседания представитель заявителя ходатайствовала об отложении судебного заседания в целях мирного урегулирования спора. Представитель должника поддержал заявленное ходатайство, в материалы дела представил дополнительные документы», — отмечалось в материалах дела.

Слушания по банкротному иску запланированы на 15 апреля 2019 года.