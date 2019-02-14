Москва, 14 февраля, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Рубль пришел в себя 13 февраля после краткосрочного падения во вторник и снова пошел в рост. Утро «россиянин» начал без блеска, по традиции слабо понижаясь к доллару и чуть увереннее повышаясь к евро. Но утреннее отступление рубля перед долларом оказалось тактическим. В середине дня рубль погнал доллар «на юг», при этом продолжая успешно атаковать евро. К закрытию торгов рубль вырос к «гринбеку» на 0,24%, а к евро — на 0,52%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Растущая нефть придала рублю необходимый для уверенного роста импульс. Цена нефти марки Brent к вечеру вторника повысилась на 1,75%, до $63,44 за баррель.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев, рассказывая о важности национальных проектов, не забыл упомянуть о том, что Россия, реализовав 12 национальных проектов, упомянутых в майском указе президента, сможет притягивать к себе «лучшие умы и идеи» мира. Это также создало рублю позитивный фон.

На рынке гособлигаций в среду произошло большое событие: 13 февраля успешно прошли два аукциона по размещению долгосрочных ОФЗ-ПД. Выпуск 26 223 с погашением в феврале 2024 г. был размещен под средневзвешенную доходность 8,11% годовых. Объем размещения составил 38,1 млрд руб. Выпуск десятилетних облигаций 26 224 с погашением в мае 2029 г. был размещен с доходностью в 8,37%, объем размещения составил 3,9 млрд руб.

Это был первый аукцион по ОФЗ без лимита предложения, который оказался достаточно успешным, по крайней мере, для размещения ОФЗ-ПД 26 223. Тем не менее, несмотря на успешное размещение гособлигаций, индекс российских государственных облигаций RGBI к вечеру вторника упал на 0,12%.

Курс евро к доллару 13 февраля вырос на 0,34% на фоне укрепления доллара, вызванного сильной статистикой по инфляции в США. Исходя из стабильных цен на нефть, прогнозы по курсу доллара на сегодня, 14 февраля, сохраняются в диапазоне 65−66,3 руб. и по курсу евро 74−75 руб.

Читайте также: Рублю «важнее данные по ОФЗ», а не санкции