США «борются» с российской угрозой, Молдавия — с провокацией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 февраля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- В США предлагают создать спеццентр по борьбе с исходящей от России угрозой;
- В Молдавии заявили, что ситуация с пилотами осложняет отношения с Россией;
- Продюсер BBC рассказал об инсценировке съёмок после «химатаки» в Сирии;
- Мудуро обвинили в «преступлении против человечества»;
- Россия оплатила взнос в ООН.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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