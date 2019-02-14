Курган, 14 февраля, 2019, 07:04 — ИА Регнум. Сразу три кредитора АО «Курганский машиностроительный завод» (Курганмашзавод), которое входит в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», отказались от своих претензий, и производство по их заявлениям о вступлении в дело о банкротстве было прекращено. Среди них — Внешэкономбанк и ПАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы». Результативная часть решений Арбитражным судом Курганской области пока не изготовлена, определения о прекращении производства вынесены 13 февраля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ранее суд отклонил банкротные претензии к курганскому производителю боевых машин пехоты, которые ему предъявлял один из кредиторов — АО «Минский механический завод имени С. И. Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО», требовавшее ввести наблюдение за АО «Курганмашзавод». Первоначальным истцом в банкротном деле выступало ПАО «Трансфин-М», но его претензии также были судом отклонены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО входит в состав машиностроительно-индустриального концерна «Тракторные заводы», который также включает ряд предприятий, в том числе и оборонных заводов, расположенных в Карелии, Мордовии, Чувашии, Липецкой, Владимирской, Волгоградской областях и Алтайском крае. О проблемах концерна стало известно в 2017 году, когда основной кредитор — ВЭБ, перекупивший право требовать долги у группы банков, потребовал возврата многомиллиардной задолженности. В арбитражные суды регионов посыпались гражданские и банкротные иски к разным предприятиям группы.

В апреле 2018 года госкорпорация «Ростех» приняла решение перекупить право требования долгов, взяв в управление оборонный «пул» концерна и передав гражданские заводы частному инвестору. В качестве последнего рассматривалось ООО «Холдинг Транспортные компоненты» (единственный учредитель — зарегистрированное на Кипре Tadorix Consultants Limited).

В сентябре 2018 года Ростехом было создано ООО «КТЗ», которое фигурирует в качестве процессуального правопреемника ВЭБ во многих делах, где ответчиками выступают заводы концерна. Кредитор с ВЭБ на «КТЗ» заменён и в банкротном деле АО «Курганмашзавод» — посредством соглашения о новации, по которому ООО обязано передать вексель с суммой платежа по нему свыше 81,77 млрд рублей. В конце декабря 2018 года ООО «КТЗ» сменило собственника на аффилированное с ООО «Холдинг Транспортные компоненты» и Ростехом тверское ООО «Литейное производство».

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13 февраля 2019 года Арбитражный суд Курганской области по ходатайству самих кредиторов прекратил производства по заявлениям о вступлении в дело о банкротстве. Кредиторами выступали — Внешэкономбанк, ООО «Витаро» и ПАО специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы». Впереди слушания по рассмотрению заявлений других кредиторов.