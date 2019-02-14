Курган, 14 февраля, 2019, 07:04 — ИА Регнум. В рабочем поселке Мишкино Курганской области 13 февраля 2019 года произошло отключение сразу трёх котельных. Авария произошла в результате скачка напряжения в электросети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении реабилитации территорий и защиты населения региона.

Пётр Иванов Котельная

Без отопления на несколько часов оставались 15 многоквартирных домов, центральная районная больница и корпус Мишкинского профессионально-педагогического колледжа. Ремонтно-восстановительные работы завершились к вечеру.

Ранее, 10 февраля, вышла из строя котельная в селе Частоозерье. Без тепла остались 37 частных жилых домов, восемь многоквартирных жилых домов, Частоозерская средняя общеобразовательная школа, центральная районная больница и поликлиника. Аварию ликвидировали через 18 часов. Как сообщает пресс-служба правительства Курганской области, 12 февраля в Частоозерье поставили новый котёл.