Красноярск, 14 февраля, 2019, 06:55 — ИА Регнум. Юный житель Красноярска, ученик средней школы №94 Никита Потапов уже шесть лет занимается в детской школе искусств по классу «народные инструменты, балалайка». Он является призёров различных конкурсов, но вынужден играть на школьном инструменте, так как своего до сих пор не было. Желание школьника исполнилось благодаря федеральному проекту «Мечтай со мной», сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве. Никита Потапов получил концертную балалайку от красноярского губернатора Александра Усса.

Вадим Кофман, krskstate.ru Концертную балалайку мастер изготовил специально для Никиты Потапова

Напомним, в конце 2018 года в Кремле установили ёлку с шарами и открытками, на которых были написаны заветные желания граждан. Губернаторы получили возможность снять с ёлки по несколько шаров и исполнить чью-то мечту. В проекте принял участие и Александр Усс.

Концертная балалайка — особенный инструмент, который создаётся индивидуально под музыканта. Никита Потапов встретился со специалистом по изготовлению музыкальных инструментов из дерева. Мастер Евгений Прохорчук за месяц сделал ему балалайку. Школьник получил её 13 февраля.

«Теперь я чувствую большую ответственность перед своим учителем, и, прежде всего, перед собой. С таким инструментом буду и дальше учиться. Я уже играю в ансамбле, но моя мечта — выступать в составе большого оркестра и гастролировать по разным странам», — поделился школьник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в канун старого Нового года жительница Красноярска Жанна Дорофеева получила подарок от президента РФ Владимира Путина — швейную машинку. С просьбой о подарке к президенту обратилась преподаватель колледжа, в котором Жанна Дорофеева — инвалид второй группы — обучается швейному делу.