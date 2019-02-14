В Венесуэле ставят на молодёжь, в РФ — на свои традиции: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 февраля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Молодёжь Венесуэлы призывают свергнуть действующее правительство;
- Cпикеры парламентов стран Евразии обсудят налог на Google и Facebook;
- Минюст предложил ввести минимальный размер возмещения морального вреда;
- Иностранным агентом признано движение «За права человека»;
- Половина жителей России отвергает День влюблённых.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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