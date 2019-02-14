Нижний Новгород, 14 февраля, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Муниципальное предприятие «Нижегородская городская транспортная компания» (МП «Нижгортранс»), которое было создано властями Нижнего Новгорода в 2017 году и получило в пользование 200 новых муниципальных автобусов, может быть признано банкротом. Соответствующие претензии в Арбитражный суд Нижегородской области предъявила налоговая служба, но иск к производству пока не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, создание ещё одного муниципального транспортного предприятия, в то время как у города уже есть МП «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ), городские власти ещё год назад объяснили попыткой обезопасить общественные перевозки, ведь уже тогда у существующего предприятия-автоперевозчика имелись весомые финансовые проблемы, и навис риск банкротства.

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В 2017 году в комментариях газете «Коммерсантъ» представитель департамента транспорта уточнил, что нового автоперевозчика создали для того, «чтобы начать работу с чистого листа и с новым транспортом», так как передавать новые автобусы НПАТ, который имеет проблемы, «представляется нецелесообразным». Позднее сообщалось, что МП «Нижгортранс» передаёт НПАТу в пользование новые автобусы по бросовым ценам. В постановлении мэрии от ноября 2017 года уточнялось, что тариф на предоставление одного автобуса «в аренду без экипажа» составит 308,78 рубля в сутки.

Похоже, что оградить от проблем и нового перевозчика мэрия не смогла. Исковое заявление к МП «Нижгортранс» поступило в Арбитражный суд Нижегородской области от ИФНС России по Нижегородскому району Нижнего Новгорода 11 февраля 2019 года, но к производству пока не принято. Сумма претензий — 1 992 101,21 рубля.