Петропавловск-Камчатский, 14 февраля, 2019, 05:36 — ИА Регнум. Попытка министра экономического развития Максима Орешкина успокоить народ сообщением о том, что до 2036 года пенсионный возраст подниматься не будет, привела к эффекту, прямо противоположному, считает депутат Законодательной думы Камчатского края Михаил Пучковский («Справедливая Россия»). По его мнению, люди с подозрением относятся к попыткам властей успокоить их по судьбоносным вопросам и не верят в них, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

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«Заявление министра Орешкина привело к результату, который я называю «эффектом Жванецкого». Помните, у сатирика был фельетон, где однажды на экране появился бледный, как смерть, министр финансов и заявил о беспрецедентном профиците бюджета и процветании. А население в ответ негромко выматерилось и побежало покупать соль, спички и сахар. А когда уже все представители правительства по телевизору высказались о процветании, успехе, росте и прорыве, народ хором возопил: «Да что ж вы нам готовите, звери?!», и на всякий случай переоделся во всё чистое. Вот именно так сегодня люди и воспринимают такие заявления. Зачем понадобилось министру Орешкину сейчас вот это говорить — не мне судить. Но народ, который вроде бы уже и свыкся (а куда деваться?), опять насторожился. Мне после этого заявления министра люди звонили и спрашивали, как, мол, думаете, ещё повысят? Думаю, не повысят, конечно — куда ещё-то? Но мне, например, непонятно, как этот министр может делать заявления, да ещё в такой категоричной форме, аж до 2036 года? Да мы не знаем, что через год будет — время сложное, всё меняется. С пенсиями народ, особенно у нас, на Дальнем Востоке, просто разозлили и обидели до глубины души. Какой 2036 год? Кому Орешкин это сказал? У нас на Камчатке реальная продолжительность жизни у мужиков, реальная, подчеркиваю, а не дутая, в отчётах чиновников, 58 лет в Петропавловске-Камчатском и 52 на северах. Вот и всё. Чего им тот 2036 год? Они не доживут до него. Считаю, что государственным мужам следует очень хорошо думать, прежде чем что-то говорить. И не злить народ. Он и так злой — дальше некуда», — прокомментировал заявление министра Михаил Пучковский.

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Как сообщало ИА REGNUM, министр экономического развития Максим Орешкин сделал заявление о том, что до 2036 года пенсионный возраст в России повышаться не будет.

Заявление вызвало неоднозначную реакцию в российском обществе. Негативный эффект, который произвела пенсионная реформа, никуда не делся, и люди очень придирчиво следят за всем, что касается их пенсий. У многих возник вопрос — зачем давать прогнозы до 2036 года, если министр Орешкин и сам не знает, где он будет в это время.

Первый замглавы фракции «Справедливой России» в Госдуме РФ Михаил Емельянов в интервью ИА REGNUM сказал, что у Орешкина не получилось снять негатив, вызванный пенсионной реформой.

«Что касается сути заявления, то повышать пенсионный возраст больше уже и некуда. Поэтому об этом можно было и не говорить. Смысл такого заявления в том, чтобы как-то успокоить тот негатив, который вызвала в обществе пенсионная реформа. Но эффект от такой попытки — нулевой», — заявил парламентарий.

С 1 января в России вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, предлагающий проведение в стране пенсионной реформы. Законом закреплен возраст выхода на пенсию для мужчин 65 лет, для женщин 60 лет. Увеличение пенсионного возраста будет плавным, предусматривается длительный переходный период — с 2019 по 2028 год.