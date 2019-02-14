Антверпен, Бельгия, 14 февраля, 2019, 05:15 — ИА Регнум. Алмаз датского режиссера Ларса фон Триера, посвященный фильму «Меланхолия», выставлен в Музее современного искусства в городе Антверпене (Бельгия), пишет The New York Times.

Алмаз

Алмаз «Меланхолия» выставляется для просмотра до 5 мая. Уточняется, что над «Меланхолией» он трудился в течение пяти лет.

Также остальным фильмам Триера будут посвящены еще 12 алмазов, производством которых он занялся при финансовой поддержке российского бизнесмена Леонида Огарева.

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