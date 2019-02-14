Санкт-Петербург, 14 февраля, 2019, 05:17 — ИА Регнум. Ленинградский зоопарк показал видеоролик, где медведица Хаарчаана играет с большим снеговиком, установленным в ее вольере. Видео опубликовано на официальной странице зоопарка в Instagram.

Белый медведь

https://www.instagram.com/p/Bt0ilpQjX1v/

На опубликованных кадрах показано, как медведица с любопытством подходит к снеговику, обнюхивает его, а затем откусывает ему нос-морковку. После этого животное с аппетитом съело морковку. Затем медведица прыгнула на снеговика и раздавила его своим весом. В конце ролика довольная Хаарчаана лежит на своеобразной «подушке» из снега.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года в зоопарке города Барнаула тигру по кличке Шерхан преподнесли оригинальный подарок — им оказался снеговик, вылепленный из выпавшего 7 мая снега, украшенный кусками мяса. Снеговик не обрадовал зверя и был повержен. Однако мясо тигр съел с удовольствием.