Вашингтон, 14 февраля, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заменил старый симулятор для игры в гольф, доставшийся ему от экс-президента США Барака Обамы, на новый, сообщает газета The Washington Post.

Гольф

Отмечается, что замена симулятора обошлась в $500 тыс. По данным газеты, средства на замену симулятора Трамп выделил из своих личных денег. Теперь симулятор установлен в той части белого дома, где проживает американский президент. Газета подчеркивает, что игровой симулятор установили несколько недель назад, но Трамп до сих пор в него не сыграл.

Сам симулятор представляет собой большой экран и пространство для игры в гольф, занимающее целую комнату. В игре можно выбрать любое поле для гольфа из существующих по всему миру.