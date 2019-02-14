Москва, 14 февраля, 2019, 04:16 — ИА Регнум. Россия перевела в Организацию Объединенных Наций (ООН) $148 408 548 в качестве ежегодных взносов в бюджет организации, сообщает пресс-служба российского представительства при ООН.

Здание ООН

В сообщении постпредства также перечислены миротворческие операции, в бюджет которых пойдет часть переведенных средств. Среди них — миротворческие миссии в Мали, Ливане, Демократической Республике Конго, Сомали и в других регионах Африки.

Отмечается, что уже 44 страны перечислили свои ежегодные взносы в ООН. Наибольшую сумму внесла Германия — она перевела в бюджет ООН около $170 млн.