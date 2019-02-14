Богота, 14 февраля, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Обвинения в «преступлении против человечества» прозвучали в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро со стороны колумбийского лидера Ивана Дуке, сообщает администрация президента Колумбии.

Inter-American Dialogue Иван Дуке

Дуке заявил, что правительство Мадуро «препятствует доставке гуманитарной помощи». Он обещал «помочь» венесуэльцам избавиться от «диктатуры».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мадуро, комментируя раздутый вокруг гуманитарной помощи из США и их сателлитов скандал, заявил, что продукты пока находятся в Колумбии, поскольку не прошли контроль из-за свой непригодности.