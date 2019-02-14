Киев, 14 февраля, 2019, 03:55 — ИА Регнум. Украинская организация «Центр противодействия коррупции» обратилась в генеральную прокуратуру Украины с требованием возбудить уголовное дело против Юлии Тимошенко за возможное незаконное обогащение, говорится на сайте общественной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Сообщается, что заявление организация подала 12 февраля. «Центр противодействия коррупции» утверждает, что еще в конце 2018 года отправлял подобные заявления в антикоррупционную прокуратуру и в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с копиями документов, якобы свидетельствующих о работе Тимошенко с американскими лоббистами. Однако там требование завести уголовное дело осталось без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 февраля кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что собирается привлечь Россию к ответственности и взыскать с нее убытки. Она пообещала вернуть в состав Украины Крым и Донбасс и прекратить «бизнес на крови». А также, по традиции, Тимошенко пообещала ускорить вступление Украины в НАТО и ЕС.