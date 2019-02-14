Прага, 14 февраля, 2019, 03:38 — ИА Регнум. Размещения американских ракетных баз на территории Чехии не будет, если Вашингтон выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил 14 февраля пресс-секретарь чешского минобороны Ян Пейшек в интервью газете «Известия».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Чехия

Пейшек подчеркнул: информация о том, что Пентагон разместит в Чехии ракетные базы, не соответствует действительности. Такие выводы, отметил он, являются неверной интерпретацией слов, сказанных чешским министром обороны Любомиром Метнаром в интервью массмедиа.

Метнар, отмечает пресс-секретарь, сказал только, что в НАТО прекращение РСМД «может вызвать дискуссию о том, как действовать дальше».

«Но это вовсе не означает, что на территории Чехии будет ракетная база. Любомир Метнар ничего подобного никогда не говорил и этот вопрос не обсуждается», — сказал Пейшек.

Напомним, ряд СМИ 10 февраля распространил информацию о том, что в Чехии могут быть размещены американские ракеты — если Россия откажется «соблюдать договор».