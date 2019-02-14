Москва, 14 февраля, 2019, 03:40 — ИА Регнум. С предложением организовать новый саммит лидера России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в космосе выступил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Хантсман на приеме в посольстве Германии.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

Встреча была посвящены возвращению с Международной космической станции (МКС) экипажа корабля «Союз МС-09». Хантсман пошутил, что порекомендует NASA провести следующий саммит США — Россия в космосе.

«Потому что, когда нам удается преодолеть земную гравитацию, создается впечатление, что не существует ничего невозможного», — добавил он.

Он подчеркнул, что Россия и США уже на протяжении 20 лет отправляют совместные экипажи в космос и на МКС. По его словам, даже в моменты политических обострений странам удавалось успешно сотрудничать в космической сфере.

Напомним, первая встреча президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа состоялась 16 июля 2018 года в Хельсинки. Лидеры стран беседовали лично за закрытыми дверями в присутствии лишь переводчиков.

Позже эта встреча вызвала встревоженность в американском конгрессе. Ряд конгрессменов обратился с требованием допроса переводчиков Трампа, чтобы они поделились деталями беседы двух лидеров.