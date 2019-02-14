Киев, 14 февраля, 2019, 03:29 — ИА Регнум. Правительство Украины выпустило распоряжение, согласно которому Ульяна Супрун снова будет исполнять обязанности руководителя украинского минздрава до решения суда, сообщает пресс-служба минздрава Украины.

Moz.gov.ua Ульяна Супрун

В сообщении говорится, что правительство пошло на эту меру, чтобы обеспечить «непрерывность работы» украинского минздрава. Таким образом украинское правительство «частично разблокировало» работу ведомства. Подчеркивается, что теперь минздрав сможет утвердить план по распределению вакцин и лекарств в регионы.

Напомним, 5 февраля окружной суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности главы минздрава Украины. Причиной запрета являлось наличие у Супруг гражданства США, от которого она до сих пор не отказалась. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявлял, что Супрун представляет интересы западных фармакологических компаний на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля судья-спикер Окружного административного суда Киева Богдан Санин заявил, что Ульяна Супрун может исполнять обязанности первого заместителя министра здравоохранения. По его словам, Супрун не может участвовать в заседаниях правительства и определять стратегический план минздрава.