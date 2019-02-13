Лима, 14 февраля, 2019, 02:13 — ИА Регнум. Обжалование отмены помилования бывшего президента Перу Альберто Фухимори не принято перуанским Верховным судом: политик остается в тюрьме, передает RPP.

Akira Tomlinson Альберто Фухимори

Суд вынес решение, согласно которому Фухимори будет продолжать отбывать наказание по обвинениям в тяжких преступлениях. Экс-президент был помилован, но затем это решение отменил Верховный суд. Родственники осужденного пытались добиться возобновления отмены помилования, но тщетно.

Напомним, Фухимори осужден в 2009 г. на 25-летний тюремный срок по обвинениям в убийствах. Он был помилован в конце 2017 года из-за пожилого возраста (80 лет) и состояния здоровья, но суд спустя почти год отменил это решение.