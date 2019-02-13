Москва, 14 февраля, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Компании-должники за прошедшие три месяца возвратили в Фонд кино 380 млн рублей, заявил глава Минкульта РФ Владимир Мединский на пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его словам, несмотря на задолженности ряда компаний в Фонд кино, они возвращают свои долги.

«Только за последние три месяца, с ноября, когда мы берем эту статистику, в Фонд кино было возвращено 380 миллионов рублей долгов, без учета пенни и штрафов, от 23 компаний-должников», — отметил министр.

Мединский подчеркнул, что почти все эти компании погасили свои долги без предания их имен огласке. Для тех компаний, которые не вернут долги «по-хорошему», министерство задействует иные механизмы, в частности, обратится в органы контроля.

Ранее, 12 февраля, Министерство культуры России сообщило, что более 20 компаний имеют долги перед Фондом кино за субсидии на поддержку фильмов. Полный список компаний был опубликован на официальном сайте российского Минкульта. Сообщается, что задолжавшие фонду компании не смогут больше участвовать в питчингах Минкульта РФ и Фонда кино.