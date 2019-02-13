Амстердам, 14 февраля, 2019, 00:54 — ИА Регнум. 13 февраля между коллективами «Аякс» и «Реал» на стадионе «Йохан Кройф Арена» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось минимальной победой «сливочных».

Гол

На 60-й минуте матча французский форвард Карим Бензема открыл счет, замкнув передачу Винисиуса Жуниора — 0:1. Через 15 минут плеймейкер сборной Марокко Хаким Зиеш вернул хозяев в игру — 1:1. В конце матча вышедший на замену Марко Асенсио вырвал победу для своей команды — 1:2.

Статистика матча («Аякс"/"Реал»)

Удары 16/7

Удары в створ ворот 6/7

Процент владения мячом 48%/52%

Нарушения правил 10/8

Поданные угловые 3/1

Стартовые составы команд на матч:

«Аякс»: Онана, де Лигт, Мазрауи, Блинд, Тальяфико, ван де Бек, Шене, де Йонг, Нерес, Тадич, Зиеш.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Начо, Регульон, Кроос, Модрич, Каземиро, Бензема, Бейл, Жуниор.

Бригада арбитров: Дамир Скомина.

Желтые карточки: Зиеш — 53, Регульон — 69, Васкес — 83, Рамос — 90.

Голы: Бензема 60 — 0:1, Зиеш 75 — 1:1, Асенсио 87 — 1:2.