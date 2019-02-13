Лондон, 14 февраля, 2019, 00:52 — ИА Регнум. 13 февраля между коллективами «Тоттенхэм» и «Боруссия» (Дортмунд) на стадионе «Уэмбли» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось крупным поражением «шмелей»

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбольный разгром

Первый мяч в дебюте второй половины забил форвард «шпор» Сон Хын Мин — 1:0. Голевую передачу на свой счет записал Ян Вертонген. Этот гол стал первым для южнокорейца в рамках Лиги Чемпионов. В конце матча Вертонген отличился забитым мячом — 2:0. Через 3 минуты вышедший на замену Фернандо Льоренте довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Боруссия»)

Удары 16/5

Удары в створ ворот 5/5

Процент владения мячом 53%/47%

Нарушения правил 13/4

Поданные угловые 5/1

Стартовые составы команд на матч:

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Фойт, Вертонген, Винкс, Сиссоко, Эриксен, Орье, Сон, Моура.

«Боруссия»: Бюрки, Загаду, Диалло, Хакими, Топрак, Делейни, Санчо, Дауд, Пулишич, Витсель, Гетце.

Бригада арбитров: Антонио Матеу Лаос.

Желтые карточки: Орье — 12, Делейни — 54.

Голы: Сон 47 — 1:0, Вертонген 83 — 2:0, Льоренте 86 — 3:0.