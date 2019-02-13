Ереван, 14 февраля, 2019, 00:08 — ИА Регнум. МИД Армении принял к сведению заявление Госдепартамента США в связи с отправкой в Сирию армянской гуманитарной миссии, говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян.

armenpress.am Здание МИД Армении

«Армения и США уже долгое время совместно прикладывают усилия, чтобы отреагировать на гуманитарную катастрофу в Сирии, которая сопровождается массовым кризисом беженцев и переселенцев. За всё время сирийского конфликта армянский народ с обеспокоенностью следил за судьбой гражданского населения, нацменьшинств, в том числе многочленной армянской общины», — заявила Анна Нагдалян.

По её словам, речь идет о стране, которая внесла ключевой вклад в вопросе существования армянского народа, спасшегося от геноцида.

«За время сирийского кризиса в Алеппо не прекращал работу генеральный консул Армении. До сих пор Армения приютила более 22 тысяч сирийских беженцев и отправила четыре самолета с гуманитарной помощью народу Сирии», — отметила Нагдалян.

Она также подчеркнула, что после относительного перемирия и установления безопасности Армения намерена продолжить свой вклад в гуманитарную миссию, в том числе, предоставляя медиков и гуманитарных саперов, чтобы содействовать улучшению жизнедеятельности гражданского населения Алеппо, пострадавшего от конфликта.

«Армянская миссия носит исключительно гуманитарный характер, руководствуется международным гуманитарным правом и будет координировать свою деятельность с предоставляющими на месте гуманитарную помощь структурами и международными партнерами. Мы разделяем обеспокоенность международного сообщества, связанную с ситуацией с этническими и религиозными меньшинствами на Ближнем Востоке, и считаем важным продолжительное предоставление гуманитарного содействия Сирии», — говорится в комментарии МИД Армении.

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13 февраля посольство США в Армении опубликовало заявление, в котором Госдепартамент США выразил свою позицию по поводу армянской гуманитарной миссии в Сирии.

«Мы не поддерживаем какого-либо взаимодействия с Вооруженными силами Сирии, независимо от того, идет ли речь о предоставлении помощи гражданским лицам или носит военный характер», — говорится в заявлении госдепа США.

В нём также отмечается, что США также не поддерживает никакого сотрудничества между Арменией и Россией в этой миссии.

«Россия сотрудничала с режимом Асада, убивавшим мирных жителей и став причиной гуманитарной катастрофы. Россия на глобальной арене продолжает выступать в защиту режима Асада и его злодеяний», — отметили в госдепе США.