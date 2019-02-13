Вашингтон, 13 февраля, 2019, 23:34 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин могут встретиться на переговорах в следующем месяце, 13 февраля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин и Дональд Трамп

О том, что главы США и Китая могут встретиться «когда-то в марте» заявил на отраслевом мероприятии представитель министерства сельского хозяйства США Стивен Ченски.

Срок «заморозки» новых пошлин США на товары из Китая истекает уже 1 марта. Не известно, смогут ли торговые переговоры США и Китая без высшего руководства остановить эскалацию «войны тарифов».

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