Кишинёв, 13 февраля, 2019, 23:08 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что он не будет подписывать указ об отзыве посла республики в России Андрея Негуцы. Об этом Додон заявил в интервью РИА Новости сегодня, 13 февраля.

Presedinte.md Игорь Додон

Додон заявил, что отзыв посла — это исключительно прерогатива президента Молдавии, и он не собирается подписывать указ об отзыве Негуцы.

«Отзыв послов — это исключительное право президента, которое не обойти, я не подпишу этот указ», — сказал Додон.

При этом президент Молдавии выразил надежду, что враждебное ему правительство не сможет принять решение об отзыве посла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Молдавии направило письмо президенту республики с просьбой отозвать посла в Москве.

Стоит отметить, что посол Негуца — соратник президента Додона.