Каракас, 13 февраля, 2019, 23:20 — ИА Регнум. «После 23 января, когда председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, в Венесуэле состоялись три больших манифестации. С самого начала намерением оппозиции было оживить чувство возрождения, которое периодически вспыхивало в стране, а финальной целью — вызвать крах чавистского режима, чтобы он дал дорогу переходу», — пишет сегодня, 13 февраля, испанское издание El Mundo.

Efecto Eco Протесты в Венесуэле

Гуайдо и его партия «Народная воля», возглавляемая политическим заключённым Леопольдо Лопесом, как и другие платформы из оппозиционного блока (например, партия «За справедливость»), члены которых являются изгоями, разбросанными по свету, либо находятся под арестом (как студенческий лидер, депутат Хуан Реквесенс), понимают: каждый шаг может стать решающим для баланса сил.

«Они движутся вперёд по канату, пока репрессивный аппарат Николаса Мадуро наступает им на пятки, однако знают, что хрупкий карточный домик боливарианской революции может взлететь на воздух», — описывает текущую ситуацию испанское СМИ.

Третья волна активных выступлений в Каракасе и других местах страны прошла под знаком Дня молодежи. «Если кто и должен придать венесуэльцам неутомимости, чтобы стряхнуть остатки ночного кошмара, порожденного Уго Чавесом 20 лет назад, так это студенческое движение, которое в определенный момент вышло на улицы, чтобы защитить восстановление правового государства», — считает El Mundo.

«Уклоняясь от пуль и атак представителей репрессивного полицейского аппарата, они [студенты] борются за осуществление перехода и доносят таким образом послание Гуайдо и оппозиции, которое те снова и снова адресуют властям: чтобы они перестали угнетать народ и препятствовать поступлению столь необходимой гуманитарной помощи. Это накладывается на настрой общества, которое, устав от дефицита и голода, готово оставить в прошлом неудачный коммунистический эксперимент», — подчеркивает издание.

И все же, несмотря на «легитимность, которую придаёт мировая поддержка и помощь Вашингтона», исполняющий обязанности президента знает: его параллельное правительство не устоит, если в среднесрочной перспективе не удастся добиться проведения свободных выборов.

Напомним, что практически такими же словами западноевропейские СМИ описывали события в Киеве весной 2014 года. Совпадение не только в интонациях, но иногда и текстуально дословны.