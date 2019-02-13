Кишинёв, 13 февраля, 2019, 21:29 — ИА Регнум. МИД Молдавии обратился к правительству с просьбой отозвать посла Андрея Негуцу из России, сообщает 13 февраля РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря молдавского внешнеполитического ведомства Александра Ройтмана.

Афганистан

Этому предшествовало вручение ноты протеста российскому послу в Молдавии. Молдавский МИД протестовал против недопущения своих представителей к вертолетчикам, вызволенным Россией из афганского плена.

Напомним, двое молдавских вертолетчиков, ранее попавших в плен в Афганистане, пока находятся на обследовании в одной из больниц Москвы.

При этом в администрации президента Молдавии Додона вручение этой ноты квалифицировали как безответственный антироссийский демарш.

Как сообщало ИА REGNUM, молдавские вертолетчики находились в плену в Афганистане с ноября 2015 года.