Копейск, Челябинская область, 13 февраля, 2019, 21:13 — ИА Регнум. Тушение очагов пожара на шахтах в Копейском городском округе Челябинской области будет идти с помощью укрытия полыхающих участков несгораемым грунтом и затем с герметизацией их слоем глины. Об этом журналистам сообщили в администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Сейчас доступ посторонних в зону ЧС ограничен. Спасатели переведены на круглосуточный режим работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители посёлка Старокамышинска пожаловались чиновникам на запах гари и смог. После этого в Копейске был введён режим ЧС.