Каракас, 13 февраля, 2019, 20:56 — ИА Регнум. Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти США стремятся оккупировать Боливарианскую Республику и установить контроль над её природными ресурсами. Такое заявление Мадуро сделал в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Маядин», опубликованном сегодня, 13 февраля.

Кукрыниксы. Мечты Пентагона. 1965

«Трамп хочет оккупировать Венесуэлу и завладеть ее природными ресурсами … радикальное руководство США хочет колонизировать Венесуэлу», — сказал Мадуро.

Он также подчеркнул, что тот экономический и политический кризис, который сейчас происходит в Венесуэле, был устроен США и их сателлитами.

«Мы многие годы противостоим империалистическим агрессиям США», — отметил Мадуро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. Спикер оппозиционной проамериканской Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо по указанию из Вашингтона объявил себя президентом Венесуэлы и попытался свергнуть законные власти во главе с президентом Мадуро.

Однако сделать ему это пока не удалось, и противостояние принимает затяжной характер.