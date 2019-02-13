Киев, 13 февраля, 2019, 20:35 — ИА Регнум. Украинские политики и чиновники обсуждают целесообразность подписания и выполнения Минских соглашений.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

В частности, депутат от парламентской группы «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Павленко считает, что нынешний состав парламента Украины не способен выполнить Минские соглашения.

«Четыре года назад оппозиционеры внесли проекты законов, направленные на выполнение Минских соглашений. Но, несмотря на постоянные настояния части народных депутатов, спикер парламента даже не внес их в повестку дня. Мы даже не стали обсуждать ту часть Минска, которая касается законотворчества», — рассказал Павленко.

Он считает, что Киев не заинтересован в выполнении Минских соглашений.

«Более четырех лет украинская власть, вместо того, чтобы работать над выполнением, дискутирует о целесообразности подписанных в Минске документов: альтернативные они или безальтернативные, нужны ли, не нужны… Однако, чтобы убедиться в безальтернативности Минских соглашений, их нужно или реализовать, или найти другой путь достижения мира. Однако нынешняя власть фактически ничего не делает в этом направлении», — сказал Павленко 12 февраля в эфире политического ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина».

Кроме того, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука призвал не преуменьшать и не преувеличивать роль Минских соглашений.

«То, что именно благодаря этим договоренностям удалось сбить активную фазу, это факт. После подписания на протяжении двух недель враг захватил очередную часть территории страны, в частности, Дебальцево, где, к сожалению, произошла большая трагедия украинского войска, это тоже факт… Главная проблема не реализации Минских соглашений заключается в том, что РФ не выполняет первый пункт этих договоренностей — безопасность. Вместо этого Россия настаивает, чтобы Украина реализовала политическую часть этих договоренностей. Это абсолютно недопустимо для Украины… Если вы продолжаете убивать украинских военнослужащих, если вы продолжаете убивать гражданское население, то какие политические шаги вы можете требовать от украинских властей?» — задался вопросом Тука 13 февраля в эфире украинского телеканала «Прямой».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля исполнилось четыре года со дня подписания Минских соглашений. В 2015 году в Минске Комплекс мер по выполнению Минских соглашений подписали участники трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе — экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России на Украине Михаил Зурабов, посол ОБСЕ Хайди Тальявини, а также главы ДНР и ЛНР.