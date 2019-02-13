«Пока все хорошо» — министр финансов США рассказал о переговорах в Китае
Пекин, 13 февраля, 2019, 20:17 — ИА Регнум. На торговых переговорах представителей США и Китая «пока все хорошо», 13 февраля передает агентство Reuters.
Иван Шилов ИА REGNUM
Флаги Китая и США
«Пока все хорошо», — заявил журналистам в Пекине министр финансов США Стивен Мнучин.
Министр финансов США добавил, что надеется на новые «продуктивные встречи» с представителями Китая.
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