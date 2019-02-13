Красногорск, 13 февраля, 2019, 20:13 — ИА Регнум. В городе Сергиев Посад Московской области задержан директор ресторана, подозреваемый в убийстве одного из посетителей заведения, сообщает 13 февраля пресс-служба Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Задержанный уже сознался в содеянном. По данным следствия, 9 февраля полиция обнаружила труп 37-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы.

Выяснилось, что смерть наступила от выстрела из травматического пистолета, произведенного 34-летним директором местного ресторана в ходе ссоры с убитым.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Решается вопрос об избрании меры пресечения для стрелявшего.