Ташкент, 13 февраля, 2019, 20:04 — ИА Регнум. В системе министерства энергетики Узбекистана функционирует 47 предприятий, из которых 10 ТЭС, 3 научно-исследовательских института, 11 ремонтных компаний, 14 распределительных предприятий, 5 предприятий по распределению магистральных сетей, сообщил представитель ведомства Акмаль Аббосов.

Грук Андрей ИА Красная Весна ЛЭП

По его словам, мощности министерства позволяют производить 10,2 гиговатта электроэнергии, в настоящее время производится 60 миллиардов киловатт/часов электричества.

«На сегодня в разработке находятся 14 инвестиционных проектов на общую сумму 4,4 миллиарда долларов, направленных на модернизацию линий электропередач, низковольтных сетей, замены оборудования и другое», — сказал Аббосов, выступая на узбекско-шведском бизнес-форуме.

Он сообщил, что в соседний Афганистан с 2002 года Узбекистаном было экспортировано 2,5 миллиарда киловатт, на сегодня поставлена задача довести этот показатель до 8 миллиардов в перспективе», отметил чиновник.

Он сообщил, что в планах министерства до 2030 год довести производство электроэнергии в стране до 117 миллиардов киловатт.

«При этом, снизить потери в сетях до 5−7 процентов, а в производстве использовать возможности солнца, ветра», — сказал Аббосов.